3 квітня Володимир Зеленський відвідав Чернігівщину і Сумщину.

За словами глави держави, щодо Чернігівщини, то вирішили спрямувати додаткові кошти для підтримки прикордонних громад, а також прифронтових.

«Наступного тижня урядовці повинні це вирішити: додаткові кошти – відчутні кошти – на кожну таку громаду для найбільш нагальних завдань», - повідомив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Також він зустрівся з бійцями бригад, які виконують завдання на Сумщині та в Курській області РФ.

«ДШВ – 80-та бригада, 82-га, морська піхота – 36-та бригада і всі ті, хто виконує завдання на Курщині, хто захищає нашу державу, хто захищає нашу Сумщину від постійного бажання росіян зайти в Україну із цих напрямків. Я хочу подякувати всім нашим солдатам, всім нашим сержантам, кожному нашому офіцеру, які абсолютно героїчно воюють на цих напрямках. Від серпня минулого року наші підрозділи ведуть бойові дії на території ворога – це один із найбільших українських результатів за час цієї війни», - наголосив Зеленський.

Президент обговорив із командирами підрозділів на цьому напрямку основні потреби, додаткове забезпечення, постачання техніки, дрони, оперативні питання.