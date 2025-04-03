Київрада ухвалила рішення про розширення повноважень мера. У КМВА відреагували

Київська міська рада проголосувала за проєкт рішення про внесення змін та доповнень до деяких рішень Київської міської ради. Згідно з документом, реалізація повноважень виконавчого органу Київради, яким є Київська міська державна адміністрація, може відбуватися лише за підписом міського голови.

Проєкт рішення підтримали 62 депутати, повідомляє "Суспільне".

На початку березня документ подав мер Києва Віталій Кличко.

"Проєкт рішення спрямований на забезпечення безперервності функціонування органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. Проблема полягає в необхідності оперативного ухвалення управлінських рішень у період дії особливого правового режиму, що зумовлює потребу в уточненні порядку реалізації наданих законом повноважень. Запропоновані зміни передбачають визначення механізму прийняття та виконання рішень КМДА та РДА, що забезпечить стабільне управління містом і належну координацію дій у кризових умовах", – йдеться у пояснювальній записці.

Керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний зазначив, що документ не передбачає обмежень функцій Київської міської військової адміністрації.

"У статті Закону про правовий режим воєнного стану передбачені функції, зокрема, військової адміністрації, питання здійснення заходів правового режиму воєнного стану, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, фортифікація, мобілізація. То дані функції жодним чином не будуть обмежені. Зараз стоїть питання щодо виконання закону про місцеве самоврядування", – прокоментував Загуменний.

Своєю чергою, голова КМВА Тимур Ткаченко звинуватив міського голову у позбавленні КМВА повноважень.

"Мер Києва проштовхує рішення, яке позбавляє Київську міську військову адміністрацію права видавати розпорядження – і передає це право собі, улюбленому. Віталій Володимирович, забрати повноваження в начальника військової адміністрації під час воєнного стану може тільки той, хто його туди призначив. А не той, хто забув, що Київ – це не приватна компанія", – написав Ткаченко в Telegram.

Він нагадав, що pf ініціативи КМВА вдалось частково розблокувати роботу транспорту під час тривог, евакуювати згорілі та закинуті автівки з вулиць, запустити системний моніторинг бюджетних витрат і тендерів столиці.

Конфлікт між Кличком і Ткаченком

Наприкінці січня Кличко звернувся до президента Володимира Зеленського стосовно діяльності очільника КМВА. Кличко поскаржився на спроби розбалансувати владу в столиці та знищити місцеве самоврядування. Ці спроби, за його словами, вчиняє новий голова КМВА Тимур Ткаченко.

Ткаченко назвав заяву міського голови "дивною". Він зазначив, що спілкувався із столичним головою щодо пріоритетів у роботі військової адміністрації, проте у відповідь побачив "не допомогу, а пусті звинувачення".

КМВА і КМДА