У Києві двох працівників Ощадбанку запідозрили в знятті з рахунку померлого клієнта майже 65 тисяч доларів

Їх встановили та повідомили про підозру.

Повідомлено про підозру колишнім посадовцям київської філії Ощадбанку у заволодінні грошима померлого вкладника банку, а також несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

У 2023 році працівник банку змінив фінансовий номер померлого в 2020 році клієнта на інший. Виглядало це так, наче сам власник рахунку пройшов верифікацію. Надалі на ім’я цього клієнта працівники банку зробили карту, з якої протягом 2023-2024 перераховували гроші. Таким чином вони заволоділи майже 65 тисячами доларів США.

Наразі банк компенсував родичам власника рахунку вкрадені гроші, звільнив цих співробітників та звернувся до правоохоронних органів. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

"Досудове розслідування проводять слідчі Нацполіції Києва за оперативного супроводу кіберполіції у взаємодії з управлінням банківської безпеки Київської філії АТ «Ощадбанк»", – йдеться в повідомленні.

Раніше в Кропивницькому працівники банку вкрали 10 млн гривень з рахунків клієнтів.