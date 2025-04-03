Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче
Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче
Рокер, який пив віскі, перетворився на найнебезпечнішого лідера ісламістів у Західній Африці
Рокер, який пив віскі, перетворився на найнебезпечнішого лідера ісламістів у Західній Африці
Урсула фон дер Ляєн озвучила позицію ЄС щодо тарифів Трампа
Урсула фон дер Ляєн озвучила позицію ЄС щодо тарифів Трампа
У Литві знайшли тіло четвертого зниклого солдата-американця
У Литві знайшли тіло четвертого зниклого солдата-американця
Про «духівника» Трампа
Про «духівника» Трампа
Важкий, та швидкий, захищений, але вразливий: командир танку розповідає про роботу на нулі без GPS та танкові двобої
Важкий, та швидкий, захищений, але вразливий: командир танку розповідає про роботу на нулі без GPS та танкові двобої
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві двох працівників Ощадбанку запідозрили в знятті з рахунку померлого клієнта майже 65 тисяч доларів

Їх встановили та повідомили про підозру.

У Києві двох працівників Ощадбанку запідозрили в знятті з рахунку померлого клієнта майже 65 тисяч доларів
Ілюстративне фото

Повідомлено про підозру колишнім посадовцям київської філії Ощадбанку у заволодінні грошима померлого вкладника банку, а також несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі.

Про це повідомила Київська міська прокуратура. 

У 2023 році працівник банку змінив фінансовий номер померлого в 2020 році клієнта на інший. Виглядало це так, наче сам власник рахунку пройшов верифікацію. Надалі на ім’я цього клієнта працівники банку зробили карту, з якої протягом 2023-2024 перераховували гроші. Таким чином вони заволоділи майже 65 тисячами доларів США.

Наразі банк компенсував родичам власника рахунку вкрадені гроші, звільнив цих співробітників та звернувся до правоохоронних органів. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. 

"Досудове розслідування проводять слідчі Нацполіції Києва за оперативного супроводу кіберполіції у взаємодії з управлінням банківської безпеки Київської філії АТ «Ощадбанк»", – йдеться в повідомленні.

Раніше в Кропивницькому працівники банку вкрали 10 млн гривень з рахунків клієнтів. 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies