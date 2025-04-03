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Прикордонники врятували дніпрянина, який шість днів блукав горами, щоб потрапити в Румунію

Також затримали ще двох його "спільників".

Прикордонники врятували дніпрянина, який шість днів блукав горами, щоб потрапити в Румунію
Врятували чоловіка, який 6 днів блукав горами
Фото: ДПСУ

Прикордонники Чернівецького загону та оператор телефонної "гарячої лінії" Держприкордонслужби України врятували життя мешканцю Дніпропетровської області, який шість діб блукав горами, щоб потрапити до Румунії.

Як розповіли у ДПСУ, 1-го квітня о 4-й годині ранку на телефонну «гарячу лінію» прикордонників подзвонив батько 21-річного жителя Дніпропетровщини. Він повідомив, що син разом з двома невідомими чоловіками 27 березня виїхав з Івано-Франківська у напрямку села Татарів. Також зазначив, що група перебуває у горах на території Верховинського району Івано-Франківської області. 

У горах відшукали порушників кордону
Фото: ДПСУ
У горах відшукали порушників кордону

За планом чоловіки мали пішки подолати 60 кілометрів через Чорногірський хребет та незаконно перетнути кордон з Румунією. Він розповів, що їхня подорож вже триває шосту добу, але через слабкість син більше не може пересуватися та просить надати допомогу.

Через 7 годин пошукових дій знесиленого чоловіка відшукали прикордонники відділу "Шибени" завдяки слідам на снігу, що залишили правопорушники. Юнак повідомив, що спільники залишили його одного у горах чекати на допомогу, а самі далі попрямували у напрямку українсько-румунського кордону. Охоронці кордону доставили "мандрівника" до прикордонного підрозділу, надали домедичну допомогу та нагодували.

Затримані чоловіки
Фото: ДПСУ
Затримані чоловіки

Згодом затримали і двох спільників, які виявилися мешканцями Миколаївської та Кіровоградської областей віком 32 і 44 роки. Наразі життю та здоров’ю "туристів" нічого не загрожує.

Стосовно порушників кордону складено матеріали за ст.204-1 КУпАП.

  • Нещодавно знайшли в Карпатах на кордоні з Румунією 34-річного жителя Донецької області. Він босоніж блукав горами майже добу.
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