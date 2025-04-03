Також затримали ще двох його "спільників".

Прикордонники Чернівецького загону та оператор телефонної "гарячої лінії" Держприкордонслужби України врятували життя мешканцю Дніпропетровської області, який шість діб блукав горами, щоб потрапити до Румунії.

Як розповіли у ДПСУ, 1-го квітня о 4-й годині ранку на телефонну «гарячу лінію» прикордонників подзвонив батько 21-річного жителя Дніпропетровщини. Він повідомив, що син разом з двома невідомими чоловіками 27 березня виїхав з Івано-Франківська у напрямку села Татарів. Також зазначив, що група перебуває у горах на території Верховинського району Івано-Франківської області.

Фото: ДПСУ У горах відшукали порушників кордону

За планом чоловіки мали пішки подолати 60 кілометрів через Чорногірський хребет та незаконно перетнути кордон з Румунією. Він розповів, що їхня подорож вже триває шосту добу, але через слабкість син більше не може пересуватися та просить надати допомогу.

Через 7 годин пошукових дій знесиленого чоловіка відшукали прикордонники відділу "Шибени" завдяки слідам на снігу, що залишили правопорушники. Юнак повідомив, що спільники залишили його одного у горах чекати на допомогу, а самі далі попрямували у напрямку українсько-румунського кордону. Охоронці кордону доставили "мандрівника" до прикордонного підрозділу, надали домедичну допомогу та нагодували.

Фото: ДПСУ Затримані чоловіки

Згодом затримали і двох спільників, які виявилися мешканцями Миколаївської та Кіровоградської областей віком 32 і 44 роки. Наразі життю та здоров’ю "туристів" нічого не загрожує.

Стосовно порушників кордону складено матеріали за ст.204-1 КУпАП.