Головне за ніч та ранок четверга, 3 квітня: наслідки удару по Кривому Рогу, майже 220 боєзіткнень, нова митна політика Трампа

Нічна повітряна атака, 216 бойових зіткнень, бої на Покровському та Торецькому напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Кількість поранених унаслідок російського удару по Кривому Розі зросла до 17. Ще чотири людини убиті, повідомив у ранковому зведенні голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

З 17 потерпілих 11 людей залишаються в лікарні. Серед пошкоджених об'єктів – дев'ять багатоповерхових будинків, авто. Гаражі, пошта, АЗС та адмінбудівлі.

"На місці розгорнули штаб допомоги, де можна отримати будматеріали і подати заяву на матеріальну допомогу від міста. Підтримали людей і благодійники", – прокоментував Лисак.

Бив ворог вночі і по інших населених пунктах області.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 216 бойових зіткнень.

Найбільше боїв за добу відбулося на Покровському (80), Торецькому (28) та Курському (28) напрямках.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1390 окупантів, 6 ворожих танків, 22 бойові броньовані машини, 49 артилерійських систем, 1 РСЗВ. Від початку вторгнення війська РФ втратили близько 919 570 осіб.

Про інші втрати ворога – в новині.

Сили ППО вночі збили 28 із 39 ворожих дронів.

Ще сім безпілотників локаційно втрачені.

Президент США Дональд Трамп на спеціальному заході у дворі Білого дому оголосив про запровадження "тарифів у відповідь" для держав світу, назвавши це "Днем звільнення Америки".

Як пише BBC, Вашингтон встановив мінімальне мито на імпорт товарів на рівні 10% – таким тариф буде для країн, які застосовують щодо американських товарів стягнення не більше 20% від вартості. До цієї категорії потрапили Велика Британія та Україна.

Натомість для усіх інших тарифна ставка складає половину тієї, яка діє проти США: Китай, який, за даними Білого дому, бере 67% від вартості, платитиме 34% у відповідь, а Євросоюз матиме ставку у розмірі 20%. 24% доведеться викласти за імпорт товарів з Японії, 25% з Південної Кореї, 26% з Індії.

Цікаво, що в оприлюдненій адміністрацією порівняльній таблиці тарифів узагалі відсутня згадка про Росію, торгівля з якою, однак, обмежена санкціями.

Більше інформації – в новині.

Для реалізації анонсованої ним нової митної політики Трамп також підписав указ про оголошення на території країни надзвичайного стану в економіці.

Угорщина виходить з Міжнародного кримінального суду, повідомив у фейсбуці голова адміністрації премʼєр-міністра Угорщини Гергей Гульяс.

"Уряд розпочне провадження щодо виходу відповідно до конституційних та міжнародних норм права у четвер", – написав він.

Сьогодні до країни прибув прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, якого мали б арештувати згідно із виданим у листопаді минулого року ордером. Однак його угорський колега Віктор Орбан запевнив, що рішення МКС не матиме ефекту в Угорщині.

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