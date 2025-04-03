Ксенія Оринчак: «Угода зі США не про адміністрацію Трампа. Промисловий видобуток мінералів може бути від 10 до 20 років»
Ксенія Оринчак: «Угода зі США не про адміністрацію Трампа. Промисловий видобуток мінералів може бути від 10 до 20 років»
Урсула фон дер Ляєн озвучила позицію ЄС щодо тарифів Трампа
Урсула фон дер Ляєн озвучила позицію ЄС щодо тарифів Трампа
Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Про «духівника» Трампа
Про «духівника» Трампа
Трамп оголосив у США надзвичайний стан в економіці
Трамп оголосив у США надзвичайний стан в економіці
У Литві знайшли тіло четвертого зниклого солдата-американця
У Литві знайшли тіло четвертого зниклого солдата-американця
Рокер, який пив віскі, перетворився на найнебезпечнішого лідера ісламістів у Західній Африці
Рокер, який пив віскі, перетворився на найнебезпечнішого лідера ісламістів у Західній Африці
Важкий, та швидкий, захищений, але вразливий: командир танку розповідає про роботу на нулі без GPS та танкові двобої
Важкий, та швидкий, захищений, але вразливий: командир танку розповідає про роботу на нулі без GPS та танкові двобої
ГоловнаСуспільствоПодії

На Сумщині викрили заступника директора навчального закладу, який "зливав" ворогу локації ЗСУ

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

На Сумщині викрили заступника директора навчального закладу, який "зливав" ворогу локації ЗСУ
Затриманий інформатор РФ
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала ще одного російського інформатора на півночі Сумщини. Він передавав окупантам розвіддані про пункти базування та переміщення Сил оборони на території, що межує з Курською областю.

Як розповіли у СБУ, фігурантом виявився заступник директора одного з місцевих навчальних закладів, який мешкав у прифронтовому селищі та очікував на захоплення рашистами всього північно-східного регіону України.

Зловмисник писав про це у коментарях на Телеграм-каналах, через що потрапив до уваги російських спецслужбістів.Для збору інформації він об’їжджав прикордоння під виглядом приватних справ та приховано фотографував військові об’єкти, зокрема запасні командні пункти українських захисників.

Потім зрадник фіксував відповідні координати та узагальнював їх у "звіті" для російського куратора. Служба безпеки затримала інформатора і запобігла "зливу" актуальних відомостей про дислокацію та переміщення Сил оборони.

Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон, комп’ютер та флеш-накопичувачі із доказами його злочинів.Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру, зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

  • На Сумщині спостерігається підвищена активність штурмових і диверсійно-розвідувальних груп російських загарбників, які активізувалися на кордоні РФ із Сумською областю.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies