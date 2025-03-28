ОВА: на Сумщині активізувалися російські штурмові групи і ДРГ

На Сумщині спостерігається підвищена активність штурмових і диверсійно-розвідувальних груп російських загарбників, які активізувалися на кордоні РФ із Сумською областю.

Про це інформує Сумська ОВА.

Під час засідання Ради оборони під головуванням начальника ОВА Володимира Артюха розглянули безпекову ситуацію на прикордонні Сумщини.

Про ситуацію на кордоні Сумської області доповіли керівники прикордонного загону Державної прикордонної і тактичної групи протиповітряної оборони.

"Наразі основні бойові дії відбуваються на території РФ. Ситуація на кордоні не проста, але контрольована Силами оборони України. На нашу територію заходять ДРГ ворога. Також активізувались штурмові дії противника, який намагається у пішому порядку, без використання бронетехніки, зайти на територію прикордонних громад", — ідеться у повідомленні ОВА.

Також спостерігається підвищення інтенсивності застосування авіації та авіаційних засобів ураження. Зокрема, збільшилась кількість скинутих КАБ в порівнянні з попереднім тижнем на 71%.