На кордоні з Румунією виявили 34-річного жителя Донеччини, який босоніж блукав горами

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) та рятувальники знайшли в Карпатах на кордоні з Румунією 34-річного жителя Донецької області. Він босоніж блукав горами майже добу.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Чоловік вирушив у “похід” 26 березня, але дорогою втратив взуття, вскочивши в гірську річку. Попри сніг і холод, він продовжив рух”, - розповіли прикордонники.
Коли чоловік втратив орієнтування, він подзвонив рятувальникам. В результаті за годину постраждалого знайшли та доправили до лікарні з обмороженням ніг.
- В кінці січня в Карпатах знайшли чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон із Румунією. Він потрапив до реанімації з переохолодженням та зневодненням.
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На українсько-румунському кордоні прикордонники та медики врятували 27-річного закарпатця, який впав у глибоку прірву.
- Перед тим рятувальна служба Румунії знайшла живими в Карпатах трьох українців, яких розшукували з попередньої доби, коли вони вийшли на зв'язок і попросили про допомогу.