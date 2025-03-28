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На кордоні з Румунією виявили 34-річного жителя Донеччини, який босоніж блукав горами

Чоловік блукав Карпатами майже добу.

На кордоні з Румунією виявили 34-річного жителя Донеччини, який босоніж блукав горами
На кордоні з Румунією виявили 34-річного жителя Донеччини, який босоніж блукав горами
Фото: Скріншот з відео

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) та рятувальники знайшли в Карпатах на кордоні з Румунією 34-річного жителя Донецької області. Він босоніж блукав горами майже добу.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Чоловік вирушив у “похід” 26 березня, але дорогою втратив взуття, вскочивши в гірську річку. Попри сніг і холод, він продовжив рух”, - розповіли прикордонники.

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Коли чоловік втратив орієнтування, він подзвонив рятувальникам. В результаті за годину постраждалого знайшли та доправили до лікарні з обмороженням ніг.

  • В кінці січня в Карпатах знайшли чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон із Румунією. Він потрапив до реанімації з переохолодженням та зневодненням.
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