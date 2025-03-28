​Прикордонника викрили на наданні хабаря у криптовалюті правоохоронцю

Їм та посереднику повідомили про підозру.

Співробітника Державної прикордонної служби викрили на наданні хабаря у криптовалюті представнику правоохоронного органу.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

За даними слідства, службовець ДПСУ надав правоохоронцю через його посередника криптовалюту USDT в еквіваленті 355 тисяч доларів США. За це хотів забезпечити невжиття заходів щодо викриття своєї протиправної діяльності.

Кошти надійшли в повному обсязі на криптогаманець посередника і були переведені в готівку та передані правоохоронцю.

Прикордоннику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 369 КК. Правоохоронцю та його посереднику про підозру за ч. 4 ст. 368 КК повідомили на початку лютого.

Раніше НАБУ назвало найменший і найбільший хабар у 2024 році.