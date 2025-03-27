Звільнили суддю Паленика, якого підозрювали у хабарництві

Сьогодні, 27 березня, Вища рада правосуддя звільнила із займаної посади суддю Київського апеляційного суду Ігоря Паленика за вчинення істотного дисциплінарного проступку. Раніше його підозрювали у хабарництві.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ВРП.

"27 березня 2025 року Вища рада правосуддя вирішила звільнити суддю Київського апеляційного суду Паленика Ігоря Григоровича на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України", – зазначається у повідомленні.

Також у ВРП додали, що звільнення здійснили на підставі подання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка вирішила притягнути суддю Київського апеляційного суду Ігоря Паленика до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

"Пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді", – додали у ВРП.