НАБУ підтвердило затримання на хабарі 4 суддів Київського апеляційного суду: гроші передали в коробці віскі

Хабар за скасування арешту майна вимагав один суддя, який домовився поділити гроші з іще трьома.

Національне антикорупційне бюро підтвердило викриття чотирьох суддів Київського апеляційного суду на отриманні хабара. За даними слідства, суддя запропонував одній зі сторін кримінальної справи скасувати арешт майна приватного товариства.

За це він вимагав $35 000: для себе і ще трьох суддів. Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

"Передача неправомірної вигоди відбулась 28 листопада. 10 тис. дол. США суддя-посередник залишив собі, а 25 тис. дол. США поклав у коробку з-під віскі для подальшої передачі колегам. Вони ж після отримання коштів розділили їх між собою", – йдеться у повідомленні.

Фото: НАБУ

Під час обшуків за місцем перебування та проживання суддів детективи вилучили кошти, надані як неправомірна вигода.

Вирішується питання щодо повідомлення суддям про підозру. Попередня кваліфікація: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.

Раніше видання ZN.UA повідомило про те, що чотирьох суддів Київського апеляційного суду затримали на хабарі за скасування арешту майна по справі колишнього президента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, обвинуваченого в колабораційній діяльності, спонсоруванні тероризму, перешкоджанні роботі ЗСУ та інших злочинах.