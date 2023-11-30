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Ворог продовжує активні наземні піхотні атаки на південному напрямку, – Тарнавський

За добу загальні втрати окупантів у живій силі склали майже 500 осіб. Четверо окупантів здалися в полон.

Ворог продовжує активні наземні піхотні атаки на південному напрямку, – Тарнавський
Ілюстративне фото
Фото: 56 ОМПБр

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський повідомив, що в операційній зоні “Таврія” ворог продовжує активні наземні піхотні атаки. Місцями застосовує бронетехніку. За добу загальні втрати окупантів у живій силі склали майже 500 осіб. Також українські воїни повністю знищили 7 танків та 13 інших бронемашин. Загалом зафіксовано 45 бойових зіткнень та 648 артобстрілів.

Також генерал повідомив, що минулої доби російські терористи завдали 8 ракетних ударів. Поранено 10 цивільних осіб, серед них 5 дітей. Також зафіксовано 7 авіаударів. Всі на Донеччині. Майже всі – це скидання КАБів з літаків Су-35.

Ворог безуспішно вів штурмові дії в районах Степового, Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, східніше Новобахмутівки та південніше Тоненького вже сьогодні відбито 22 атаки загарбників. 

Минулої доби ще 4 окупанти здалися в полон. За останні 20 днів понад 60 російських окупантів на таврійському напрямку зробили такий самий вибір, і залишаться жити.

Знищено 25 одиниць ворожої військової техніки та 2 склади боєприпасів.

Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, вранці Генштаб повідомив, що Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута. За добу росіяни атакували на 7 напрямках. Оборонці знищили за добу 1 180 окупантів. 

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