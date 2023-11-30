Сили спеціальних операцій ЗСУ, Служба безпеки та українська розвідка виявили та знищили російську вогнеметну систему ТОС-1А “Солнцепек”.

Про це командування Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомляє у Facebook.

З вогнеметної системи противник щоденно обстрілював позиції українських військ на плацдармі у селі Кринки, що на окупованому лівому березі Херсонщини.

За допомогою ударних безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) ворожий “Солнцепек” був знищений.

Нагадаємо, за минулу добу, 29 листопада, Збройні сили ліквідували близько 1 180 російських окупантів ,13 танків та багато іншої військової техніки ворога. З початку повномасштабного вторгнення по сьогодні армія РФ втратила на війні близько 328 760 осіб.