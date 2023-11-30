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На Херсонщині знищили російську вогнеметну систему “Солнцепек”

З окупованого лівого берега ворог обстрілював ним позиції українських військ.

На Херсонщині знищили російську вогнеметну систему “Солнцепек”
"Солнцепек", ілюстративне фото

Сили спеціальних операцій ЗСУ, Служба безпеки та українська розвідка виявили та знищили російську вогнеметну систему ТОС-1А “Солнцепек”.

Про це командування Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомляє у Facebook.

З вогнеметної системи противник щоденно обстрілював позиції українських військ на плацдармі у селі Кринки, що на окупованому лівому березі Херсонщини.

За допомогою ударних безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) ворожий “Солнцепек” був знищений.

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Нагадаємо, за минулу добу, 29 листопада, Збройні сили ліквідували близько 1 180 російських окупантів ,13 танків та багато іншої військової техніки ворога. З початку повномасштабного вторгнення по сьогодні армія РФ втратила на війні близько 328 760 осіб.

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