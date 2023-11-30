В Україні загинув російський генерал-майор Володимир Завадський, - ЗМІ

Ймовірно, Завадський підірвався на російській міні в тилу.

Заступник командира 14-го армійського корпусу ЗС РФ генерал-майор Володимир Завадський загинув 28 листопада в Україні.

Про це повідомляють російські джерела.

Про смерть Завадського повідомляє, зокрема, організація випускників Московського вищого загальновійськового командного училища “Кремль”. Втім, обставини смерті військового не уточнюються.

За даними іншого російського джерела, Завадський підірвався на міні в тилу. Слідство розглядає версію про підрив на міні, яка раніше була встановлена сусіднім підрозділом.

Уточнюється, що частини 14-го армійського корпусу помічали у складі угруповання військ “Дніпро”, яке знаходиться на лівому березі Дніпра.

Як раніше повідомлялось, ЗСУ ліквідували начальника штабу 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячова та ще ряд старших офіцерів штабу. Міноборони Британії також зазначало високу ймовірність його ліквідації.

Нагадаємо, 22 вересня Збройні сили завдали удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. За інформацією Sky News, Україна використовувала для атаки британські ракети Storm Shadow. Після ураження штабу загинуло 34 офіцери, серед них − командувач ЧФ РФ.

Спочатку військові подробиць операції не розкрили, однак командувач Повітряних сил Микола Олещук подякував льотчикам після удару.

Пізніше стало відомо, що штаб Чорноморського флоту уразили під час проведення наради керівного складу. Ця спецоперація отримала назву “Крабовая ловушка”. Повідомлялося про десятки загиблих та поранених окупантів.