13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
Перший зимовий дефіцит струму без масованих обстрілів. У чому причини?
Перший зимовий дефіцит струму без масованих обстрілів. У чому причини?
​Африканські виклики для України
​Африканські виклики для України
Блок НАТО надав Україні рекомендації щодо першочергових реформ перед вступом
Блок НАТО надав Україні рекомендації щодо першочергових реформ перед вступом
Хто і що стоїть за страйком перевізників на україно-польському кордоні
Хто і що стоїть за страйком перевізників на україно-польському кордоні
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Перш ніж радити Україні віддати території в обмін на членство в НАТО, варто самому так вчинити, – Кулеба
Перш ніж радити Україні віддати території в обмін на членство в НАТО, варто самому так вчинити, – Кулеба
ГоловнаСуспільствоВійна

В Україні загинув російський генерал-майор Володимир Завадський, - ЗМІ

Ймовірно, Завадський підірвався на російській міні в тилу.

В Україні загинув російський генерал-майор Володимир Завадський, - ЗМІ

Заступник командира 14-го армійського корпусу ЗС РФ генерал-майор Володимир Завадський загинув 28 листопада в Україні.

Про це повідомляють російські джерела.

Про смерть Завадського повідомляє, зокрема, організація випускників Московського вищого загальновійськового командного училища “Кремль”. Втім, обставини смерті військового не уточнюються.

За даними іншого російського джерела, Завадський підірвався на міні в тилу. Слідство розглядає версію про підрив на міні, яка раніше була встановлена сусіднім підрозділом.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Уточнюється, що частини 14-го армійського корпусу помічали у складі угруповання військ “Дніпро”, яке знаходиться на лівому березі Дніпра. 

Як раніше повідомлялось, ЗСУ ліквідували начальника штабу 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячова та ще ряд старших офіцерів штабу. Міноборони Британії також зазначало високу ймовірність його ліквідації. 

Нагадаємо, 22 вересня Збройні сили завдали удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. За інформацією Sky News, Україна використовувала для атаки британські ракети Storm Shadow. Після ураження штабу загинуло 34 офіцери, серед них − командувач ЧФ РФ.

Спочатку військові подробиць операції не розкрили, однак командувач Повітряних сил Микола Олещук подякував льотчикам після удару.

Пізніше стало відомо, що штаб Чорноморського флоту уразили під час проведення наради керівного складу. Ця спецоперація отримала назву “Крабовая ловушка”. Повідомлялося про десятки загиблих та поранених окупантів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies