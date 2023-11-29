Зеленський зустрівся з військовослужбовцями, які атакують росіян на Херсонщині

Президент передав частину нагород командирам підрозділів для вручення за місцем служби.

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Херсонської області, де провів нараду щодо оперативної ситуації в регіоні та перебігу бойових дій на лівобережжі.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

Він також поспілкувався з командирами бригад морської піхоти й ТрО, які виконують бойові завдання на Херсонському напрямку.

Крім того, обговорили оперативну ситуацію на лівому березі Херсонщини, перебіг бойових дій та подальші плани українських оборонців і їхні першочергові потреби. Йшлося, серед іншого, про додаткове забезпечення дронами та посилення фронтової ППО.

Верховний головнокомандувач вручив військовослужбовцям відзнаки “Хрест бойових заслуг”, а також ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та “За заслуги” ІІІ ступеня.

З огляду на безпекову ситуацію, президент передав частину нагород командирам підрозділів для вручення за місцем служби.

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський відвідав Одеську область та взяв участь в нараді з військовими щодо захисту регіону.