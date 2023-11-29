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Зеленський зустрівся з військовослужбовцями, які атакують росіян на Херсонщині

Президент передав частину нагород командирам підрозділів для вручення за місцем служби.

Зеленський зустрівся з військовослужбовцями, які атакують росіян на Херсонщині
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Херсонської області, де провів нараду щодо оперативної ситуації в регіоні та перебігу бойових дій на лівобережжі.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

Він також поспілкувався з командирами бригад морської піхоти й ТрО, які виконують бойові завдання на Херсонському напрямку.

Крім того, обговорили оперативну ситуацію на лівому березі Херсонщини, перебіг бойових дій та подальші плани українських оборонців і їхні першочергові потреби. Йшлося, серед іншого, про додаткове забезпечення дронами та посилення фронтової ППО.

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Верховний головнокомандувач вручив військовослужбовцям відзнаки “Хрест бойових заслуг”, а також ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та “За заслуги” ІІІ ступеня. 

З огляду на безпекову ситуацію, президент передав частину нагород командирам підрозділів для вручення за місцем служби.

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський відвідав Одеську область та взяв участь в нараді з військовими щодо захисту регіону.

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