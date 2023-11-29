Суд продовжив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу

Печерський районний суд Києва на засіданні в середу, 29 листопада, продовжив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 29 січня митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю. Про це повідомляє "Суспільне".

Адвокати митрополита просили обрати Павлу Лебедю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носіннями електронного браслету і покласти на нього обов'язки з'являтись до прокурора, не спілкуватись із свідками.

"33 млн грн була застава. В Лебедя домашній арешт і він має прибувати до слідчого судді, не спілкуватись з свідками, носити електронний браслет. Він може впливати на свідків і потерпілих, може здійснити нові правопорушення. Прошу продовжити строк дії цих заходів на 60 діб. Він має прибувати до прокурора суду, не відлучатись без дозволу суду, не спілкуватись із свідками", — зазначив прокурор Євген Завістовський.

Також, прокурор додав, що наразі митрополита звинувачують в умисному розпалюванні ворожнечі та виправдовуванні російської агресії проти України з 2014 року. Також в образі почуттів громадян через їхні релігійні переконання.

Також, адвокати митрополита клопотали про відвід судді Світлани Гречаної. За їхніми словами, суддя ігнорує клопотання сторони захисту, проводить засідання під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, Служба безпеки завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебедя). Митрополит обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно) та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинене службовою особою повторно).

Як встановило слідство, митрополит неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави. Також він називав російську збройну агресію проти України «громадянським конфліктом», який триває з 2014 року.