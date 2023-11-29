Окупанти обстріляли передмістя Херсона. Є жертви

Чоловік перебував на подвір'ї під час обстрілу.

У середу російські терористи двічі обстріляли Херсон з окупованого лівобережжя. Внаслідок чергового обстрілу передмістя Херсона загинув місцевий житель. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Близько 16.00 армія рф з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляла передмістя Херсона, внаслідок чого загинув чоловік 68 років. На момент ворожої атаки він перебував на власному подвір'ї", — роповів Роман Мрочко.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Херсона у деяких районах міста є перебої з електрикою. Також, зруйновані житлові будинки.