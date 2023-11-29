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Окупанти знову обстріляли Херсон

Після атаки у деяких районах є перебої з електрикою.

Окупанти знову обстріляли Херсон
Обстріл Херсона
Фото: скріншот

Російська армія знову завдала ударів по Херсону з окупованого лівобережжя. Внаслідок обстрілу в деяких районах міста є перебої з електрикою. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Після 14.00 армія рф з тимчасово окупованого лівобережжя вдарила по Херсону. Вибухи лунали у різних частинах міста. Є інформація про пошкоджені будинки. Після обстрілу у деяких районах виникли перебої з електрикою", — зазначив Мрочко.

Нагадаємо, у вівторок, 28 листопада, під ударом окупантів були житлові квартали у центральній частині Херсона. Внаслідок ворожої атаки поранення середньої тяжкості отримав чоловік, постраждалий помер у лікарні.

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