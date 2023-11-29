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Унаслідок ворожого обстрілу Торецька поранені чотири працівниці шахти

Одна з жінок отримала важкі травми, решта – легкого та середнього ступеня тяжкості.

Унаслідок ворожого обстрілу Торецька поранені чотири працівниці шахти
Розбір завалів шахти у Торецьку, скріншот відео
Фото: Поліція Донеччині

Унаслідок вчорашнього ворожого обстрілу Торецька на Донеччині була частково зруйнована будівля шахти. Під завалами опинилися чотири робітниці підприємства.

Про це повідомляє у Facebook Міненерго.

Згідно з повідомленням, три жінки отримали механічні травми легкого та середнього ступеня тяжкості, ще одна – тяжкі травми. Також під час обстрілу на Донеччині, виконуючи службові обов’язки, отримав осколкові поранення інженер служби ліній.

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Нагадаємо, російські війська 28 листопада обстріляли Торецьк. Снаряди влучили у будівлю на території шахти “Торецька", під уламками якої опинилися четверо людей.

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