Унаслідок ворожого обстрілу Торецька поранені чотири працівниці шахти

Одна з жінок отримала важкі травми, решта – легкого та середнього ступеня тяжкості.

Унаслідок вчорашнього ворожого обстрілу Торецька на Донеччині була частково зруйнована будівля шахти. Під завалами опинилися чотири робітниці підприємства.

Про це повідомляє у Facebook Міненерго.

Згідно з повідомленням, три жінки отримали механічні травми легкого та середнього ступеня тяжкості, ще одна – тяжкі травми. Також під час обстрілу на Донеччині, виконуючи службові обов’язки, отримав осколкові поранення інженер служби ліній.

Нагадаємо, російські війська 28 листопада обстріляли Торецьк. Снаряди влучили у будівлю на території шахти “Торецька", під уламками якої опинилися четверо людей.