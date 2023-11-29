Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Хто і що стоїть за страйком перевізників на україно-польському кордоні
Хто і що стоїть за страйком перевізників на україно-польському кордоні
«Наполеон»: не торт
«Наполеон»: не торт
Генштаб оцінив втрати ворога у війні проти України у 326 440 осіб
Генштаб оцінив втрати ворога у війні проти України у 326 440 осіб
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Казус Арахамії
Казус Арахамії
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
ГоловнаСуспільствоЖиття

Через негоду залишаються знеструмленими 368 населених пунктів України, – ДСНС

З 26 листопада рятувальники надали допомогу 4 тис. людей. 

Через негоду залишаються знеструмленими 368 населених пунктів України, – ДСНС
Фото: pixabay

Станом на ранок 29 листопада на території України через негоду знеструмлені 368 населених пунктів в дев’яти областях.

Як повідомляє у Facebook ДСНС України, проїзд на дорогах загального користування забезпечено.

"Залишається заборона руху для всіх категорій транспорту на 2 автодорогах Миколаївської області: Т-15-06 "Миколаїв – Доманівка – Берізки"; Т-15-10 "Арбузинка – Нова Одеса", – йдеться в повідомленні Укравтодору.

У цілодобовому режимі тривають роботи з очищення ділянок автодоріг М-16 у Одеській області, автодоріг М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 у Миколаївській області та М-13 у Кіровоградській області.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Крім того, з початку доби 29 листопада ДСНС 13 разів буксирували транспорт в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Житомирській та Чернігівській областях.

"З початку негоди (26 листопада) відбуксировано 1 тис 867 транспортних засобів, прибрано 178 дерев, надано допомогу понад 4 тис. особам, з них 226 дітям", – уточнили у ДСНС.

Нагадаємо, внаслідок негоди в Україні загинули 10 людей. Ще 23 людини постраждали, серед них є діти. На державному та регіональному рівнях функціонують штаби з ліквідації наслідків ускладнення погодних умов.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies