Головне за ніч та ранок середи, 29 листопада: удар по Хмельниччині, 21 знищений БпЛА, 27 відбитих атак під Авдіївкою

Цієї ночі ворог атакував ударними безпілотниками типу "Shahed" з напрямку Приморсько-Ахтарськ (РФ) та керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ. В ударі було задіяно 21 ударний БплА "Shahed-136/131", 3 керовані авіаційні ракети Х-59.

Основний напрямок удару безпілотників – Хмельниччина, ракет – південь країни.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувачі зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

У результаті бойової роботи усі ворожі ударні дрони були знищені в межах Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також були знищені дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя – не досягла бажаної цілі.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 87 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 14 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського, де Силами оборони відбито 27 атак.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили 17 атак ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 29 листопада - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабної війни РФ проти України по 29 листопада Сили оборони знищили близько 327 580 російських окупантів, за минулу добу – близько 1 140 осіб, а також 15 танків, 27 бронемашин ы 32 артсистеми.

Про інші втрати противника – в новині.

У Хмельницькій області унаслідок нічної російської атаки є пошкодження агропідприємства. Даних щодо поранених немає.

Працювала протиповітряна оборона, повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Турін. Він сказав, що внаслідок атаки в Шепетівському районі пошкоджено дах, вікна та двері приміщення агропідприємства. "Усі відповідні служби працюють", – додав він.

Хмельницька область постраждала і під час атаки вранці 28 листопада. Унаслідок збиття ударного повітряного об’єкту уламки впали на дах приватного будинку на території Хмельницького району.

Сьогодні вночі росіяни били ударними безпілотниками та керованими авіаційними ракетами Х-59. Основним напрямком удару безпілотників була Хмельницька область, а ракети були націлені на південні цілі.

Politico визнало Зеленського найвпливовішим діячем в Європі у категорії "мрійники". Завдяки зусиллям Зеленського західні союзники надали фінансову допомогу та все більшу кількість складної зброї від танків до винищувачів, зазначає видання.

Президент України Володимир Зеленський є лідером, який самотужки змінює хід історії не завдяки могутності своєї армії чи економіки, а завдяки силі своїх слів, як от Вінстон Черчилль, Мартін Лютер Кінг чи Нельсон Мандела, вважає Politico.

Видання нагадало про відео, яке записав Зеленський в перші дні війни біля президентського офісу на вул. Банковій, і про слова “Мені потрібна зброя, а не таксі”, якими він відповів на пропозицію евакуюватись з України.

Таким чином, пише видання, Зеленський “надихав українців продовжувати протистояти спробі повномасштабного вторгнення Росії, умовляв, ганьбив і благав нації допомогти їм це зробити”.

“Керівництво Зеленського було настільки ефективним, що йому вдалося проштовхнути речі, які донедавна були немислимими, висунувши Україну в першу чергу на членство в ЄС – і ближче, ніж хтось вважав можливим, до військового альянсу НАТО”, – наголошує Politico.

Водночас 2024 рік буде складним для “артиста, який став президентом після того, як зіграв його на телебаченні”. Серед причин цього – війна на Близькому Сході та те, що політики ЄС починають хвилюватися щодо ймовірних збитків для своїх бюджетів через експорт української сільгосппродукції.

Нагадаємо, минулого року Зеленський став найвпливовішою людиною Європи за версією Politico.

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