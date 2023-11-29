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У Хмельницькій області внаслідок російської атаки пошкоджено агропідприємство

У Хмельницькій області унаслідок нічної російської атаки є пошкодження агропідприємства. Даних щодо поранених немає.

Працювала протиповітряна оборона, повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Турін. Він сказав, що внаслідок атаки в Шепетівському районі пошкоджено дах, вікна та двері приміщення агропідприємства. 

"Усі відповідні служби працюють", – додав він.

Хмельницька область постраждала і під час атаки вранці 28 листопада. Унаслідок збиття ударного повітряного об’єкту уламки впали на дах приватного будинку на території Хмельницького району. 

Сьогодні вночі росіяни били ударними безпілотниками та керованими авіаційними ракетами Х-59. Основним напрямком удару безпілотників була Хмельницька область, а ракети були націлені на південні цілі. Сили оборони збили всі запущені БпЛА – 21 апарат. Ракет вдалося збити дві з трьох, але і третя бажаної цілі не досягла. 

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