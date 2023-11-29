Окупанти 128 разів за добу обстріляли Херсонщину, є влучання у житлові квартали та адмінбудівлю

За минулу добу противник здійснив 128 обстрілів по території Херсонської області, випустивши 778 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, по місту Херсон ворог випустив 21 снаряд.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та адмінбудівлю у Бериславському районі. Через агресію ворога 4 людини дістали поранення.

Нагадаємо, за добу 27 листопада противник здійснив 48 обстрілів Херсонщини, випустивши 206 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, С-60, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 15 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу та навчальний заклад у Херсоні. Через російську агресію одна людина дістала поранення.