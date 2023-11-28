Помер поранений унаслідок нічного обстрілу херсонець (оновлено)

Уночі 28 листопада російська армія обстріляла Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.

Про це повідомляє у Telegram начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, під ударом окупантів були житлові квартали у центральній частині міста. Внаслідок ворожої атаки поранення середньої тяжкості отримав чоловік 1952 року народження. Він був госпіталізований. За оновленими даними, на жаль, чоловік помер. Голова Харківської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram, що 71-річний херсонець, який потрапив під ворожий обстріл цієї ночі, помер уранці. Його серце зупинилося близько 07:45 ранку.

За минулу добу противник здійснив 48 обстрілів Херсонщини, випустивши 206 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, С-60, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 15 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу та навчальний заклад у Херсоні. Через російську агресію одна людина дістала поранення.

Нагадаємо, протягом доби 26 листопада росіяни здійснили 56 обстрілів Херсонської області, випустивши 236 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Одна цивільна людина була поранена.