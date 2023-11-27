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Одна людина поранена внаслідок учорашніх ударів РФ по Херсонській області

Ворог бив із танків, безпілотників, авіації, артилерії та мінометів.

Протягом минулої добу росіяни здійснили 56 обстрілів Херсонської області, випустивши 236 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Одна цивільна людина була поранена.

По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю, медичну установу та магазин у Херсоні", – написав він.

Нагадаємо, 17 листопада стало відомо, що захисники закріпилися на плацдармах лівого берега річки Дніпро в Херсонській області. Станом на зараз вони продовжують утримувати позиції. Армія України прагне відтіснити ворога максимально далеко, щоб убезпечити мирних від постійних обстрілів. 

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