Одна людина поранена внаслідок учорашніх ударів РФ по Херсонській області

Протягом минулої добу росіяни здійснили 56 обстрілів Херсонської області, випустивши 236 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Одна цивільна людина була поранена.

По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю, медичну установу та магазин у Херсоні", – написав він.

Нагадаємо, 17 листопада стало відомо, що захисники закріпилися на плацдармах лівого берега річки Дніпро в Херсонській області. Станом на зараз вони продовжують утримувати позиції. Армія України прагне відтіснити ворога максимально далеко, щоб убезпечити мирних від постійних обстрілів.