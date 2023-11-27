750 окупантів втратила Росія минулої доби

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 по 27 листопада 2023 орієнтовно склали 325 580 осіб. Минулої доби захисники ліквідували 750 окупантів.
Про це повідомили в Facebook Генштабу ЗСУ. Інші втрати:
- танків – 5520 (+7)
- бойових броньованих машин – 10282 (+3)
- артилерійських систем – 7875 (+1)
- РСЗВ – 907 (+0)
- засоби ППО – 597 (+0)
- літаків – 323 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5905 (+4)
- крилаті ракети – 1565 (+0)
- кораблі/катери – 22 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10299 (+11)
- спеціальна техніка – 1113 (+0).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав одного ракетного та 34 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.