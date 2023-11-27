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750 окупантів втратила Росія минулої доби

Також у ворога поменшало танків, ББМ, артилерійських систем, БпЛА і авто. 

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 по 27 листопада 2023 орієнтовно склали 325 580 осіб. Минулої доби захисники ліквідували 750 окупантів.

Про це повідомили в Facebook Генштабу ЗСУ. Інші втрати:

  • танків – 5520 (+7)
  • бойових броньованих машин – 10282 (+3)
  • артилерійських систем – 7875 (+1)
  • РСЗВ – 907 (+0)
  • засоби ППО – 597 (+0)
  • літаків – 323 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5905 (+4)
  • крилаті ракети – 1565 (+0)
  • кораблі/катери – 22 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10299 (+11)
  • спеціальна техніка – 1113 (+0).

Фото: Генштаб ЗСУ в Facebook

Дані уточнюються.

Нагадаємо, протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав одного ракетного та 34 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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