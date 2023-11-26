У Севастополі через ураганний вітер зафіксовано 74 аварії на мережах зовнішнього освітлення.

В окупованому Криму триває сильний шторм, негода знищує прибережні захисні споруди загарбників. Через негоду без електропостачання на півострові залишаються майже пів мільйона людей.

Про це повідомляють Крим.Реалії.

Як повідомила окупаційна влада, за останніми даними, у Криму 498 тисяч осіб залишилися без електрики. Найбільше постраждали Чорноморський, Сакський, Білогірський, Сімферопольський, Жовтневий, Бахчисарайський і Ленінський райони півострова.

У Сакському районі рух між селами Мітяєве і Трудове обмежено через опору ЛЕП, що впала на дорогу.

Також тимчасово обмежено рух транспорту у с. Морське на трасі Судак – Алушта.

Крім електрики, Чорноморський район Криму залишився без води та опалення.

Шторм зруйнував набережну в селі Малореченське.

У Севастополі російська влада вирішила зупинити роботу електротранспорту. У Червоногвардійському районі без світла залишилося 30 населених пунктів.

Через сильний вітер у кількох районах Криму не можна розпочати відновлення електропостачання, заявив радник окупаційного керівника Криму Олег Крючков.

Рух тролейбусів на трасі Сімферополь – Ялта та в самому Сімферополі припинено.

У Севастополі через ураганний вітер зафіксовано 74 аварії на мережах зовнішнього освітлення, впали понад 60 дерев.

У Керчі зафіксовано пошкодження газопроводів. Також є пошкодження на лініях електропередач.

Як пише телеграм-канал Кримський вітер, в Алушті вітер зносить паркани, у Сімферополі – валить дерева на автомобілі, а у Севастополі руйнує пляж Кришталевий.

Швидкість вітру біля узбережжя сягає 115-130 км/год, у горах − до 150 км/год. Хвилі досягають 8-9 метрів.

Офіційної інформації про жертви чи постраждалих немає. 27 листопада окупаційна влада оголосила вихідним.

Нагадаємо, станом на вечері неділі в Україні знеструмлено близько 400 населених пунктів у 10 областях, повідомили в Офісі Президента України. Найбільший удар стихії бере на себе Одеська область. Сніг засипає весь регіон, також є потужні пориви вітру, в Одесі місцями немає світла та води.