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Росіяни 14 разів обстрілювали Сумську область

Зафіксовано 142 вибухи.

Росіяни 14 разів обстрілювали Сумську область
Фото: Пресслужба ДСНС

Протягом неділі дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Про це повідомили у Сумській ОВА.

Зафіксовано 142 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Юнаківська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади. 

У Хотінській громаді ворог бив з мінометів − 10 вибухів.

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Середино-Будську громаду росіяни обстріляли з гелікоптера ракетами типу “НАР” (4 вибухи) та мінометами (16 вибухів).

У Білопільській громаді зафіксували обстріл з гранатомета АГС/СПГ/РПГ (40 вибухів) та артилерійський обстріл (24 вибухи),

По Великописарівській громаді вдарили з мінометів (5 вибухів), а по Юнаківській − з артилерії (28 вибухів), також скинули ВОГ з безпілотника (1 вибух).

На Миропільську громаду ворог скинув 14 мін.

Нагадаємо, 24 листопада російських обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Зноб-Новгородська та Есманська громади Сумської області. Всього протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів Сумщини, було зафіксовано 35 вибухів.

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