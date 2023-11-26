Укрзалізниця додала місця на потяги з Одеси

Залізничники радять не ризикувати з автотранспортом і обирати для подорожей поїзди.

Укрзалізниця підготувалася до погіршення погодних умов, які сьогодні-завтра очікуються у всій країні.

“Вже сьогодні почалося значне погіршення погодних умов по всій країні: сильні снігопади, ожеледиця та шквальний вітер”, − зазначили у підприємстві.

Укрзалізниця радить не ризикувати з автотранспортом і обирати для подорожей потяги.

“Додаємо місця на поїзди з заметеної Одеси, їдемо за графіком, готові до снігоборотьби”, − зазначили залізничники.

Нагадаємо, сьогодні в Одеській області негода знеструмила частину регіону. Крім того, для руху вантажівок наразі перекрито дві траси.

Раніше Гідрометцентр попередив про сильні снігопади в неділю у деяких областях України. У низці областей − хуртовини, снігові замети й ожеледиця.