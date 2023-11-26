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В Україні зростає кількість звернень через домашнє насильство

Більшість від жінок.

В Україні зростає кількість звернень через домашнє насильство
Фото: Пресслужба МВСУ

За 10 місяців цього року Національна поліція отримала 244 тисячі заяв про вчинення домашнього насильства, більшість від жінок.

Про це повідомила заступник Міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.

“Більша кількість заяв від жінок − це майже 77%, близько 20% від чоловіків, решта − від дітей”, − сказала вона. 

Урядовиця додала, що кількість звернень про домашнє насильство збільшується, хоча частина територій перебувають під окупацією та багато українців виїхало за кордон.

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“Зростає частка звернень чоловіків. Але ми бачимо, що й кількість кривдників, які притягуються до відповідальності поліцейськими, теж більшає відносно кількості звернень. Тому ми говоримо й про те, що поліція відслідковує й реагує на ці виклики”, − наголосила Павліченко.

Нагадаємо, влітку в Україні презентували мобільний додаток для жінок, які постраждали від насильства.

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