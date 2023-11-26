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Окупанти кілька разів обстріляли Херсон з окупованого лівого берега

Пошкоджені будинки та автомобіль.

Окупанти кілька разів обстріляли Херсон з окупованого лівого берега
Ілюстративне фото
Фото: Херсонська МВА

Сьогодні протягом дня російська армія кілька разів обстрілювала Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.

Про це повідомляє у Telegram начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, є влучання у Корабельному та Дніпровському районах міста. Внаслідок ворожих атак пошкоджені будинки та автівка. Інформація про постраждалих уточнюється.

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Нагадаємо, протягом минулої доби противник здійснив 58 обстрілів Херсонської області, випустивши 332 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків,  БПЛА, АГС та авіації. По Херсону ворог випустив 30 снарядів. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

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