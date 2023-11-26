Окупанти кілька разів обстріляли Херсон з окупованого лівого берега

Сьогодні протягом дня російська армія кілька разів обстрілювала Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.

Про це повідомляє у Telegram начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, є влучання у Корабельному та Дніпровському районах міста. Внаслідок ворожих атак пошкоджені будинки та автівка. Інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник здійснив 58 обстрілів Херсонської області, випустивши 332 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА, АГС та авіації. По Херсону ворог випустив 30 снарядів. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.