Понад 1,5 тис. людей пройшли через катівні росіян в Енергодарі

Через катівні росіян в тимчасово окупованому Енергодарі пройшли понад 1,5 тис. людей.

Про це заявив в ефірі Громадського радіо міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

За його словами, є дві катівні, про які знають міські жителі. Це приміщення колишнього Управління СБУ і Національної поліції. Окупанти дозволяють приходити у ці катівні знайомим та родичам, заносити ліки.

"Якщо брати загальну чисельність, то їх (катівень – ред.) близько десяти. Частина з них знаходиться на території промислової зони атомної та теплової станції, а частина – в місті", – розповів Орлов.

За його словами, через ці катівні пройшли понад 1,5 тис. людей. Постійно там утримують близько 100 осіб. На співпрацю з окупантами пішли до 5% освітян і представників місцевої влади.

Енергодар залишили 70-80% місцевих жителів. Зараз у місті проживають близько 10 тис. людей.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії слідчі Служби безпеки України здійснюють досудові розслідування в понад тисячі проваджень про катування, тортури, побої та інші насильницькі дії з боку російських військових щодо цивільних.