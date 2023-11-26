13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
«Без трун понесені із двору». 90 років досвіду пам’яті про Голодомор
«Без трун понесені із двору». 90 років досвіду пам’яті про Голодомор
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Внаслідок масованої атаки "шахедами" у Києві руйнувань зазнали чотири райони. Є постраждалі
Внаслідок масованої атаки "шахедами" у Києві руйнувань зазнали чотири райони. Є постраждалі
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
Замкнений простір: чи може Україна відновити авіасполучення під час війни
Замкнений простір: чи може Україна відновити авіасполучення під час війни
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
Казус Арахамії
Казус Арахамії
ГоловнаСуспільствоВійна

Понад 1,5 тис. людей пройшли через катівні росіян в Енергодарі

У місті близько 10 катівень.

Понад 1,5 тис. людей пройшли через катівні росіян в Енергодарі
Фото: slovoidilo.ua

Через катівні росіян в тимчасово окупованому Енергодарі пройшли понад 1,5 тис. людей.

Про це заявив в ефірі Громадського радіо міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

За його словами, є дві катівні, про які знають міські жителі. Це приміщення колишнього Управління СБУ і Національної поліції. Окупанти дозволяють приходити у ці катівні знайомим та родичам, заносити ліки.

"Якщо брати загальну чисельність, то їх (катівень – ред.) близько десяти. Частина з них знаходиться на території промислової зони атомної та теплової станції, а частина – в місті", – розповів Орлов.

За його словами, через ці катівні пройшли понад 1,5 тис. людей. Постійно там утримують близько 100 осіб. На співпрацю з окупантами пішли до 5% освітян і представників місцевої влади.

Енергодар залишили 70-80% місцевих жителів. Зараз у місті проживають близько 10 тис. людей.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії слідчі Служби безпеки України здійснюють досудові розслідування в понад тисячі проваджень про катування, тортури, побої та інші насильницькі дії з боку російських військових щодо цивільних.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies