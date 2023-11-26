Росія перемістила системи ППО С-400 з Калінінграда на окупованії території України, – розвідка

Після великих втрат на сході України Росія перемістила стратегічні системи протиповітряної оборони С-400 з Калінінградської області на тимчасово окуповані території України.

Про це повідомиляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

Переміщення С-400 сталося після різкого зростання втрат систем ППО на тимчасово окупованих Росією територіях України наприкінці жовтня 2023 року.

За даними британської розвідки, Росія вважає Калінінград одним із своїх найбільш стратегічно чутливих регіонів, зокрема, і через те, що він з трьох боків межує з державами-членами НАТО. Тому переміщення систем С-400 з Калінінграда є важливим фактором.

У розвідці вважають, що той факт, що міноборони Росії, здається, готове там до додаткового ризику, підкреслює надмірне навантаження, яке спричинила війна для деяких сучасних можливостей Росії.

Нагадаємо, у британській розвідці зазначали, що Росія, імовірно, втратила щонайменше чотири пускові установки зенітних ракет (ЗРК) великої дальності через українські удари за останній тиждень,