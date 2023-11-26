Ворог знову намагається захопити Куп'янськ, – ЗСУ

Росіяни активізували авіацію та атаки безпілотниками на цьому напрямку.

Ворог не покидає спроб повторно захопити Куп'янськ. На цьому напрямку росіяни активізували авіаційні удари та атаки БпЛА. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо.

"Російські окупанти не відмовилися від своїх намірів вийти до міста Куп'янська, хочуть його повторно окупувати. За минулу добу було зафіксовано вісім авіаударів та 758 артилерійських обстрілів. Противник активізував використання дронів-камікадзе та FPV-дронів, адже намагається вийти на межі населеного пункту Синьківка для подальшого просування до Куп’янська", — наголосив підполковник Фітьо.

Українські захисники знищили 158 військовослужбовців ворожої армії та 39 одиниць ворожої техніки, з них два танки, два БМП і вісім артилерійських систем.

"Окупанти активізувалися та заганяють на Куп’янський напрямок свої штурмові групи для здійснення "м’ясних атак". Втім, стратегічних успіхів на цьому напрямку росіяни не мають", — додав Володимир Фітьо.

Нагадаємо, у Куп'янську Харківської області росіяни атакували БПЛА адмінбудівлю. Внаслідок атаки двоє поліцейських отримали контузії.