Окупанти обстріляли з артилерії чотири райони Харківщини

Впродовж минулої доби російські окупанти завдали ударів з мінометів та артилерії по чотирьох районах області. Внаслідок обстрілів руйнувань зазнали житлові будинки та лінії електропередач. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби ворог з артилерії та мінометів та іншого озброєння обстріляв населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Внаслідок артилерійського обстрілу смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено 4 приватні будинки та приватні автомобілі. У с. Баранівка Богодухівського району мінометним обстрілом пошкоджено 2 приватних будинки та лінії електропередач", – ідеться у повідомленні.

Також під ударами ворога перебували Богодухівський район, Харківський район, Чугуївський район, та Куп'янський район.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог завдав ударів по трьох районах Харківської області. На щастя, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.