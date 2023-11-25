Головне за суботу, 25 листопада: 42 бойових зіткнення, саміт Grain from Ukraine

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 42 бойових зіткнення.

За добу Росія завдала трьох ракетних та 99 авіаційних ударів по Україні та здійснила 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

На Куп’янському напрямку противник вів штурмові дії в районах Синьківки та Іванівки Харківської області, де Сили оборони відбили три атаки.

На Бахмутському противник вів безуспішні штурмові дії в районах Кліщіївки та Андріївки, там Сили оборони відбили сім атак. На Авдіївському українські воїни відбили 17 атак окупантів біля Степового, Авдіївки, Первомайського та південніше Новокалинового Донецької області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 25 листопада – в нашій новині.

У Києві у 90-ту річницю Голодомору 1932-1933 років відбувся Міжнародний саміт Grain from Ukraine.

На пресконференції за підсумками саміту Президент Володимир Зеленський повідомив, що він провів двосторонні перемовини з очільниками Латвії Едгарсом Рінкевичсом, Швейцарії Аленом Берсе та прем'єром Литви Інґрідою Шимоніте.

"Провели переговори, щоб зупинити росію, її терор, її намагання повторити злочин 20 століття... Тільки разом ми здатні цьому протистояти", - сказав Зеленський.

До заходу у відеоформаті долучилися президенти Польщі Анджей Дуда, Гватемали Алехандро Джамматтеі, Естонії Алар Каріс. Також прозвучали відеозвернення голови Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні, прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, прем’єр-міністра Королівства Бельгії Александра Де Кроо та інших.

Президент зазначив, що сторони обговорили спектр питань щодо захисту України, співпраці, а головну увагу приділили гуманітарній ініціативі - "Зерно з України".

Зеленський наголосив, що російське вторгнення і блокада Росією українського експорту спричинило коливання цін на продовольство, нестабільну ситуацію на міжнародних ринках і погіршення ситуації в регіонах, що критично залежать від імпорту зернових. "Ми об'єднали країни світу для залучення коштів для допомоги усіх в світі, хто найбільш страждає від дефіциту продовольства. За перший рік ініціативи Grain from Ukraine нам вдалося акумулювати 180 млн доларів на цей час. До ініціативи приєдналося близько 30 учасників. В рамках ініціативи до Сомалі, Кенії, Ефіопії було доставлено 170 тисяч тонн українського зерна", - повідомив глава держави.

Як повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, за результатами саміту було ухвалено спільну заяву, яку підтримали 23 держави.

Докладніше – в новині.

Партнери нададуть Україні військові кораблі, які супроводжуватимуть цивільні судна через "зерновий коридор" у Чорному морі. Також Одеська область буде захищена додатковими системами ППО. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на конференції Grain from Ukraine, пише "УП".

"Ми домовилися з партнерами й будемо супроводжувати кораблі у морі, щоб гарантувати їхню безпеку. У нас вже є конкретні домовленості про отримання кораблів. Це питання близького майбутнього", — зазначив Зеленський.

Крім того, є домовленості з партнерами щодо захисту Одеського регіону додатковими системами ППО.

У Верховній Раді триває збір підписів до спікера Руслана Стефанчука щодо необхідності відправити затверджений в першому читанні законопроєкт «про заборону УПЦ МП» до Венеційської комісії.

В такий спосіб опоненти закону сподіваються зірвати його подальше просування. Про це LB.ua стало відомо із власних джерел.

Відповідний документ є в розпорядженні редакції. Головний акцент в ньому робиться на нібито порушенні прав людини і переслідування громадян за релігійною ознакою.

За нашою інформацією, спочатку один із керівників «СН» напряму звернувся до спікера Стефанчука з відповідним проханням. Відповідно до норм Регламенту, здійснити таке подання на «Венеційку» може тільки очільник ВР. Важливо, що це не є його обов’язком (незалежно від того, скільки депутатів про таке просять), але є правом.

Однак Руслан Стефанчук від такого відмовився, відтак ініціатори процесу почали «збір» підписів, розраховуючи в такий спосіб вчинити політичний тиск.

Станом на минулий четвер звернення підписали 46 народних депутатів. Співрозмовники LB.ua в парламенті свідчать, що додалися нові підписанти.

Більше інформації – в нашій новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!