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Північним і центральним областям України прогнозують завтра снігові замети та хуртовини

У західних та більшості південних падатиме невеликий сніг.

Північним і центральним областям України прогнозують завтра снігові замети та хуртовини

У понеділок, 27 грудня синоптики прогнозують Україні помірний сніг − вночі у більшості північних і центральних областей значний, місцями сильний сніг, снігові замети, хуртовини.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У південно-східній частині мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь; у західних, вдень і в більшості південних областей невеликий сніг. 

На дорогах країни ожеледиця.

Вітер північно-західний, у східних областях південно-західний, пориви 17-22 м/с, вночі та вранці в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької й Сумської областей, 25-30 м/с.

Температура у західних областях вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу; у північних і центральних областях вночі та вдень 2-7° морозу; на решті території впродовж доби від 4° морозу до 2° тепла, в Криму 1-6° тепла.

У Київській області буде хмарно, вночі значний, у східних районах області сильний сніг,  вдень помірний сніг, хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.

Пориви північно-західного вітру 17-22 м/с, вночі та вранці 25 м/с. Температура по області вночі та вдень 1-6° морозу; у Києві вночі та вдень 2-4° морозу.

27 листопада пориви північно-західного вітру 17-22 м/с, хуртовини (І рівень небезпечності, жовтий); вночі та вранці пориви 25 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). Вночі значний, у східних районах області сильний сніг, снігові замети, на дорогах ожеледиця.

Нагадаємо, станом на вечері неділі в Україні знеструмлено близько 400 населених пунктів у 10 областях, повідомили в Офісі Президента України. Найбільший удар стихії бере на себе Одеська область. Сніг засипає весь регіон, також є потужні пориви вітру, в Одесі місцями немає світла та води.

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