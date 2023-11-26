На Одещині 179 населених пунктів залишаються без світла

В Одеській області через негоду 179 населених пунктів залишаються без електропостачання.

Про це повідомив у Telegram голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, тимчасово перекритий рух для великовантажних транспортних засобів на трасі М-16 Одеса – Кучурган (на м. Кишинів). Обмеження набули чинності з 15:30, орієнтований час заборони руху 12 годин.

У зв’язку з різким погіршенням погодних умов завтра всі заклади освіти переходять на дистанційну форму навчання. Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп.

В Одеській ОВА попереджають, що у разі продовження негоди дистанційне навчання можуть продовжити.

Нагадаємо, через погіршення погоди в Україні розпочав цілодобову роботу Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах. Через активний циклон в Україні (крім західних та східних областей) сьогодні-завтра очікуються складні погодні умови ІІ (помаранчевого) рівня небезпечності.