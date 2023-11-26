У кількох громадах Херсонщини немає світла через обстріли та негоду

Через російські обстріли та негоду без світла залишаються низка населених пунктів Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, зараз немає електрики у Станіславській, майже у всій Бериславській та частково у Білозірській громадах. Без світла залишилися також населені пункти Кам'янка, Краснівка, Свободне, Рівнопілля Кочубеївської громади.

Бригади енергетиків уже працюють над усуненням несправностей. Питання вирішується.

Нагадаємо, траса міжнародного значення "Одеса-Рені" повністю перекрита для всіх видів транспорту через негоду. Також 116 населених пунктів Болградського, Ізмаїльського та Білгород-Дністровського районів Одещини залишилися без електропостачання.