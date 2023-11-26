Головне за ніч та ранок неділі, 26 листопада: 8 збитих "шахедів", понад 50 відбитих ворожих атак, БпЛА над Москвою

Уночі 26 листопада Росія випустила по Україні 9 БпЛА типу «Shahed» з південно-східного напрямку. Силам ППО вдалося збити 8 з 9 ворожих безпілотників.

"У ніч на 26 листопада 2023 року окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, рф) 9-ма ударними БпЛА типу «Shahed». В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 8 ворожих безпілотників «Shahed-131/136», йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, у суботу вночі ворог вперше використав "чорні шахеди" з карбоном, який поглинає радіолокаційний сигнал.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 58 бойових зіткнень.

Минулої доби Сили оборони успішно відбили понад 50 ворожих атак на Куп'янському, Запорізькому, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Ситуація на півдні та сході України залишається складною.

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 109 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. На Херсонському напрямку наші воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 26 листопада - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони знищили 1070 росіян, 11 ворожих танків, 16 броньованих машин та 23 артсистеми.

Загальні бойові втрати особового складу ворога з 24.02.22 по 26.11.23 орієнтовно склали 324 830.

Про інші втрати противника – в новині.

У неділю в Одеській області негода знеструмила частину регіону. Крім того, наразі дві траси перекрито для руху вантажівок.

Також перекрито рух на автомобільних дорогах загального значення.

Нагадаємо, Гідрометцентр попередив про сильні снігопади в неділю у деяких областях України. У низці областей - хуртовини, снігові замети й ожеледиця.

Штормове попередження оголосили і в Києві.

Уночі 26 листопада в Росії заявили про масовану атаку безпілотниками, про це написав мер Москви Собянін, а також Міноборони РФ.

За словами чиновника РФ, дрони, що летіли на Москву, начебто збиті в районі Наро-Фомінська і Одинцовському міському окрузі Підмосков'я, а також у Брянській, Тульській і Калузькій областях. Постраждалих та серйозних руйнувань нібито немає.

Також Собянін повідомив, що начебто ще один безпілотник, який намагався здійснити атаку на Москву, збитий у Подольську.

Пропагандистські канали повідомили, що під час атаки БПЛА у Москві у ніч проти неділі два московські аеропорти – Внуково та Домодєдово - призупинили роботу.

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