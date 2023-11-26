​Уночі Росія випустила по Україні 9 "шахедів". 8 збила ППО

Уночі 26 листопада Росія випустила по Україні 9 БпЛА типу «Shahed» з з південно-східного напрямку. Силам ППО вдалося збити 8 з 9 ворожих безпілотників. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У ніч на 26 листопада 2023 року окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, рф) 9-ма ударними БпЛА типу «Shahed». В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 8 ворожих безпілотників «Shahed-131/136», йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу вночі ворог вперше використав "чорні шахеди" з карбоном, який поглянає радіолокаційний сигнал.