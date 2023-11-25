Йому вже оголошено про підозру. Від проходження огляду стан сп'яніння він відмовився.

Ввечері 24 листопада столичним поліцейським надійшла інформація, що на вул. Харківське шосе водій автомобіля «Форд» скоїв наїзд на співробітника управління патрульної поліції, який займався оформленням дорожньо-транспортної пригоди.

В результаті ДТП працівник поліції отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у лікарню. Водій з місця пригоди втік.

По місту було негайно введено спеціальну поліцейську операцію, у результаті якої водія затримали на вул. Горлівській. Від проходження освідування він відмовився.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) та ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці) ККУ.

Згодом стало відомо, що водію «Форд» слідчі повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Фото: поліція Києва

Нагадаємо, минулого тижня 20-річна киянка без водійських прав спричинила п'яне ДТП з двома загиблими і намагалася втекти. Розпочато три кримінальних провадження.