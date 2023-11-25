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На Харківському шосе в Києві водій автомобіля “Форд” збив патрульного і втік з місця ДТП, згодом його затримали

Йому вже оголошено про підозру. Від проходження огляду стан сп'яніння він відмовився.

На Харківському шосе в Києві водій автомобіля “Форд” збив патрульного і втік з місця ДТП, згодом його затримали
Фото: поліція Києва

Ввечері 24 листопада столичним поліцейським надійшла інформація, що на вул. Харківське шосе водій автомобіля «Форд» скоїв наїзд на співробітника управління патрульної поліції, який займався оформленням дорожньо-транспортної пригоди.

В результаті ДТП працівник поліції отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у лікарню. Водій з місця пригоди втік.

По місту було негайно введено спеціальну поліцейську операцію, у результаті якої водія затримали на вул. Горлівській. Від проходження освідування він відмовився.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) та ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці) ККУ.

Згодом стало відомо, що водію «Форд» слідчі повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Фото: поліція Києва

Нагадаємо, минулого тижня 20-річна киянка без водійських прав спричинила п'яне ДТП з двома загиблими і намагалася втекти. Розпочато три кримінальних провадження.

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