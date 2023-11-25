​Гідрометцентр попередив про сильні снігопади в неділю у деяких областях України

Українців попередили про небезпечні метеорологічні явища, які очікують завтра, 26 листопада.

Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр, вдень у неділю та в ніч на понеділок, 27 листопада, очікуються складні погодні умови ІІ (помаранчевого) рівня небезпечності.

У Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях - сильні снігопади. У Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях - сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, також очікуються хуртовини, снігові замети, а на дорогах ожеледиця.

У Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму пройдуть значні дощі.

У північних, центральних, південних областях та Криму очікують посилення вітру до 17-22 м/с, місцями - до 25 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с, у західних та східних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

На акваторії Чорного моря очікується посилення вітру до 25-30 м/с; висота хвиль 20-30 дм, вдень 26 листопада та вночі 27 листопада висота хвиль 30-50 дм.

Нагадаємо, у суботу 25 листопада у Карпатах спостерігалося погіршення погодних умов. Наразі у горах спостерігається погана видимість через туман.

В очікуванні негоди у Києві енергетики переходять у посилений режим роботи.