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Умєров обговорив з міністром оборони Латвії асиметричні відповіді Росії на полі бою

Також колеги обговорили співпрацю у сфері виробництва БпЛА.

Умєров обговорив з міністром оборони Латвії асиметричні відповіді Росії на полі бою
Фото: EPA/UPG

Рустем Умєров поспілкувався з міністром оборони Латвії щодо поглиблення оборонної співпраці у сфері виробництва БпЛА, а також про можливі асиметричні відповіді російських військ на полі бою. 

Про це Міністр оборони України повідомив у мережі "Х".

"Провів продуктивний відеодзвінок з моїм латвійським колегою Андрісом Спрудсом. Обговорили можливі асиметричні відповіді окупантам на полі бою та шляхи подальшого поглиблення нашої оборонної співпраці, зокрема у сфері БПЛА", — зазначив він.

Також, Умєров подякував латвійським друзям за непохитну військову та політичну підтримку.

Нагадаємо, цього року Латвія виділила 5 млн євро на Чернігівську область. Це урядове фінансування, без урахування грошей приватних компаній. Наступного року уряд країни планує виділити шонайменше ще 5 млн додатково на відбудову Чернігівщини.

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