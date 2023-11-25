Умєров обговорив з міністром оборони Латвії асиметричні відповіді Росії на полі бою

Також колеги обговорили співпрацю у сфері виробництва БпЛА.

Рустем Умєров поспілкувався з міністром оборони Латвії щодо поглиблення оборонної співпраці у сфері виробництва БпЛА, а також про можливі асиметричні відповіді російських військ на полі бою.

Про це Міністр оборони України повідомив у мережі "Х".

"Провів продуктивний відеодзвінок з моїм латвійським колегою Андрісом Спрудсом. Обговорили можливі асиметричні відповіді окупантам на полі бою та шляхи подальшого поглиблення нашої оборонної співпраці, зокрема у сфері БПЛА", — зазначив він.

Також, Умєров подякував латвійським друзям за непохитну військову та політичну підтримку.

Нагадаємо, цього року Латвія виділила 5 млн євро на Чернігівську область. Це урядове фінансування, без урахування грошей приватних компаній. Наступного року уряд країни планує виділити шонайменше ще 5 млн додатково на відбудову Чернігівщини.