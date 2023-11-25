Головне за ніч та ранок суботи, 25 листопада: нічна масована атака, 71 збитий шахед, 30 відбитих атак під Авдіївкою

Масований наліт шахедів на Київ, 74 бойових зіткнення, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, День пам'яті жертв Голодомору .

Уночі 25 листопада ворог атакував Україну рекордною кількістю БпЛА типу «Shahed». Основною ціллю для окупантів була столиця. Сили ППО знищили 74 з 75 ворожих безпілотників, найбільшу кількість у Київській області. Крім того, на Дніпропетровщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомили у Повітряних силах. Протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України: Київській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Кіровоградській.

До відбиття повітряної атаки залучали зенітні ракетні війська, тактичну авіацію, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 71 ударний БпЛА «Shahed-131/136».

Сьогодні вночі ворог атакував Київ та область рекордною кількістю БпЛА, повідомили у Повітряних силах.

Унаслідок атаки сталося загорання у Солом'янському, Голосіївському, Дніпровському та Печерському районах. У Солом'янському районі постраждала 11-річна дитина. Руйнувань зазнали багатоповерхівки Києва. Про це повідомили начальник КМВА Сергій Попко та мер Києва Віталій Кличко.

"Внаслідок збиття ворожих БпЛА та падіння уламків в Солом'янському районі сталося загорання на території дитячого садочка. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Задіяні усі екстрені служби", – повідомив Попко.

Докладніше – в новині.

Унаслідок масованої атаки по Києву та падіння уламків ворожих БпЛА, у столиці було знеструмлено повітряну лінію. Без електропостачання залишилися 77 житлових будинків та 120 адмінустанов у центральній частині міста, повідомила КМВА.

Тривають роботи з відновлення.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 74 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 7 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни за добу відбили на цьому напрямку 30 атак.

На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Сили оборони відбили 15 атак.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських засоби та логістичний центр противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 25 листопада - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби Збройні сили ліквідували ще 860 росіян. Також на металобрухт перетворилися 18 артилерійських систем противника та 6 танків. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 25.11.23 орієнтовно склали 323 760.

Про інші втрати противника – в новині.

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців у річницю Дня пам'яті жертв Голодомору. Глава держави зазначив — керівництво Росії гордиться тим, що може вбивати.

"Нас прагнули упокорити, замордувати, винищити. Не змогли. Від нас хотіли приховати правду й замовчати страшні злочини. Не змогли. Нас хотіли заплутати, ввести в оману, зробити так, щоб ми не вірили, не пам’ятали, а тому пробачили. Не змогли. І сьогодні з глибоким сумом і повагою ми вшановуємо пам’ять про мільйони наших людей – мільйони жертв голодоморів.

Ми дякуємо всім державам, які обрали справедливість, визнали її офіційно – визнали Голодомор злочином проти людей, проти України. Усім, хто називає речі своїми іменами", — зазначає у відеозверненні президент.

За словами Зеленського, світ має об’єднатись і зупинити злочини сьогодення.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!