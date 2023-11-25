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Близько 40 відсотків ворожих безпілотників знищили мобільні вогневі групи, — Ігнат

У Повітряних силах розповіли подробиці масованої атаки на Україну.

Близько 40 відсотків ворожих безпілотників знищили мобільні вогневі групи, — Ігнат
Фото: Повітряні сили України

У ніч на 25 листопада Росія атакувала Україну безпілотниками типу "Шахед". Це була одна з найбільших атак БпЛА. За словами речника Повітряних сил України Юрія Ігната, близько 40% безпілотників збили мобільні вогневі групи. 

Про це Ігнат розповів в ефірі телемарафону, — пише "Укрінформ".

"Сьогодні до 40 дійшов відсоток збиття саме мобільними вогневими групами. Раніше відсоток збиття дронів мобільними групами доходив і до 50, але в абсолютних цифрах це складало 5-10 БпЛА, тоді як сьогодні загалом збито 71 "Шахед", — зазначив Ігнат.

Крім того, речник нагадав, що попередній "рекорд" ворожої атаки "шахедами" зафіксований у новорічну ніч — 45 БПЛА, наступної ночі — 39. 

Нагадаємо, за оновленою інформацією Повітряних сил, сили ППО збили 74 з 75 ворожих "шахедів". 

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