На Таврійському напрямку окупанти здаються в полон

На Таврійському напрямку ворог зменшив кількість авіаударів, однак активність піхоти все ще висока. Окупанти продовжують здаватися в полон. Лише за добу 3 російських солдатів "обрали життя". Про це розповідає командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

"Російські окупанти здаються в полон — вчора 3 особи вибрали життя. Противник зменшив кількість авіаударів, але активність його піхоти все ще висока", — зазначив генерал.

На Авдіївському напрямку українські військові стійко тримають оборону. Втрати ворога на Таврійському напрямку склали 502 особи.

"Знищено 24 одиниці військової техніки. Зокрема, 1 танк, 4 ББМ, 4 артсистеми, 12 БпЛА та 3 автомобілі. Ще 21 одиницю техніки ворога пошкоджено", — пише Тарнавський.

Нагадаємо, впродовж доби на Авдіївському напрямку сили оборони відбили 30 ворожих атак. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.