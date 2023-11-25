Росія здійснила свідомий терор напередодні Дня памʼяті жертв Голодомору, —Зеленський

Армія РФ атакувала більше 70 "шахедами" у ніч на день памʼяті жертв Голодомору-геноциду.

У ніч на 25 листопада Росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши пона 70 "шахедів". Президент України Володимир Зеленський назвав атаку напередодні Дня пам'яті жертв Голодомору свідомим терором.

"Більше 70 "шахедів" у ніч на день памʼяті жертв Голодомору-геноциду. Свідомий терор. Саме в цей час. Керівництво Росії гордиться тим, що може вбивати. Наші воїни збили більшість дронів. На жаль, не всі. Але працюємо далі, щоб посилити нашу ППО та збивати більше. І працюємо далі, щоб обʼєднати світ у захисті від російського терору. Держава-терорист повинна програти і відповідати за скоєне", — зазначив Зеленський.

Внаслідок масованої атаки ворожих "Шахедів" на Київ сталося загорання у Солом'янському, Голосіївському, Дніпровському та Печерському районах. Внаслідок руйнувань, рятувальниам довелося деблокувати двох жінок. У Солом'янському районі постраждала 11-річна дитина, відомо про ще 4 постраждалих.



