За добу українські військові знищили ще 860 росіян

За минулу добу Сили оборони відправили до пекла ще 860 росіян. Також металобрухтом стали 18 артилерійських систем противника та 6 танків. Про це повідомили у Гештабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько323760 (+860) осіб,
- танків ‒ 5502 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10263 (+7) од,
- артилерійських систем – 7851 (+18) од,
- РСЗВ – 905 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 596 (+1) од,
- літаків – 323 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5808 (+8),
- крилаті ракети ‒ 1565 (+1),
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10259 (+29) од,
- спеціальна техніка ‒ 1112 (+4)
Дані уточнюються.
Нагадаємо, за добу на фронті відбулося 74 бойових зіткнення.