За добу українські військові знищили ще 860 росіян

За минулу добу Сили оборони відправили до пекла ще 860 росіян. Також металобрухтом стали 18 артилерійських систем противника та 6 танків. Про це повідомили у Гештабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.11.23 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько323760 (+860) осіб,

танків ‒ 5502 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 10263 (+7) од,

артилерійських систем – 7851 (+18) од,

РСЗВ – 905 (+1) од,

засоби ППО ‒ 596 (+1) од,

літаків – 323 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5808 (+8),

крилаті ракети ‒ 1565 (+1),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10259 (+29) од,

спеціальна техніка ‒ 1112 (+4)

Дані уточнюються.

Нагадаємо, за добу на фронті відбулося 74 бойових зіткнення.