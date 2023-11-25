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За добу українські військові знищили ще 860 росіян

Також знищено 18 артилерійських систем ворога та 6 танків.

За добу українські військові знищили ще 860 росіян
Фото: Пресслужба ССО

За минулу добу Сили оборони відправили до пекла ще 860 росіян. Також металобрухтом стали 18 артилерійських систем противника та 6 танків. Про це повідомили у Гештабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.11.23 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько323760 (+860) осіб,
  • танків ‒ 5502 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10263 (+7) од,
  • артилерійських систем  – 7851 (+18) од,
  • РСЗВ – 905 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 596 (+1) од,
  • літаків – 323 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5808 (+8),
  • крилаті ракети ‒ 1565 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10259 (+29) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1112 (+4)

Дані уточнюються.

Нагадаємо, за добу на фронті відбулося 74 бойових зіткнення. 

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