Окупанти викрали та утримують близько 500 цивільних з окупованої Запорізької області, - Федоров

Росіяни знущаються над викраденими та піддають їх тортурам.

Російські окупанти продовжують утримувати на тимчасово окупованих територіях Запорізької області сотні мирних мешканців.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“Близько півтисячі цивільних мешканців з ТОТ Запорізької області викрадені та утримуються окупантами в місцях несвободи. Над ними знущаються, піддають тортурам та звинувачують в тому, чого вони не робили”, - зазначив Федоров.

Він уточнив, що окупанти це роблять, щоб залякати мешканців захоплених територій, погасити або зменшити спротив.

Інша мета окупантів - показати роботу своїх силовиків, які нібито виявляють учасників Руху Опору.

Втім, на думку Федорова, своїх цілей окупанти не досягли, оскільки спротив тільки зростає.

Нагадаємо, окупанти продовжують шукати українське підпілля на ТОТ у Запорізькій області. Так звані військові рейди проводять серед цивільного населення.